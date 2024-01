Governo recusa explicar negócio de €34 milhões em Angola

Desconhece-se como evoluiu a obra e como se encontra agora, ou se há dívidas por liquidar do Governo angolano à empresa portuguesa por trabalhos já realizados. Em março de 2023, dois meses antes do despacho em que o Governo português se constituiu fiador, o embaixador de Portugal em Luanda (Francisco Alegre Duarte) visitou a obra juntamente "com o CEO da Mota-Engil Angola, António Graça", divulgou a embaixada nas suas redes sociais Em junho de 2023, António Costa foi a Angola em visita oficial e até discursou nas instalações do futuro museu. Embora essa alteração não tenha sido divulgada na altura, Costa ter-se-á comprometido a retirar este projeto da Mota-Engil da tal linha de financiamento, passando Portugal a pagar tudo.É isso que diz diretamente uma publicação no Facebook da embaixada de Portugal em Angola a propósito da assinatura deste memorando em dezembro: "(…) É um marco importante, que vem dar cumprimento ao compromisso de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, na sequência da visita que efetuou a Angola no passado mês de junho".Finalmente, a 10 de dezembro de 2023 foi assinado um "memorando de entendimento" pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o seu homólogo angolano e o embaixador de Portugal naquele país. O documento formalizava um apoio de Portugal de €34 milhões para a recuperação do antigo forte.

O Estado português deixou assim de ganhar uma comissão de €3,5 milhões e a obra, em poucos meses (de maio a dezembro) passou de €28,4 milhões para €34 milhões (mais 20%), pagos por Portugal, que passou de fiador a financiador.não encontrou no site da Mota-Engil nem em qualquer um dos seus Relatórios & Contas Consolidadas desde 2016 nenhuma referência a esta obra. Estes documentos financeiros têm várias referências ao longo dos últimos anos à recessão no país e às dificuldades de pagamento de Angola. Talvez por isso a empresa tenha começado a ter especial precaução em angariar contratos com "cobertura de financiamento" (como se pode ler no relatório de 2019).Note-se que em janeiro de 2019, o jornal Correio de Kianda escrevia que a empresa portuguesa tinha naquela altura contratos de €800 milhões com o Governo angolano. Um deles seria o da fortaleza, uma vez que a adjudicação fora anunciada em 2017 por €33,5 milhões.O gabinete de António Costa enviou apenas ào que consta da Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2023 , "em que todos os fundamentos da decisão estão explícitos". A resolução "autoriza a disponibilização de um montante extraordinário para apoio direto ao Orçamento Geral do Estado de Angola."