Governo propõe que juntas de freguesia possam ter presidentes a meio tempo

Conselho de Ministros aprovou diploma que será discutido em Parlamento e que passa por permitir que todas as juntas de freguesia possam ter um presidente a meio tempo, com redução de vencimento.

O Governo aprovou esta quinta-feira um diploma que será debatido no Parlamento e altera os termos do exercício do mandato a meio tempo dos presidentes das juntas de freguesia, permitindo um presidente a meio tempo, com redução de vencimento.







Conselho de Ministros Lusa

"Isto estava previsto apenas para as freguesias apenas de maior dimensão", e quando a proposta for aprovada na Assembleia da República fica "previsto para todas as freguesias independentemente da sua dimensão", disse a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), Alexandra Leitão, no final do Conselho de Ministros onde o diploma foi aprovado.

O comunicado do Conselho de Ministros refere que o diploma, em cumprimento do disposto no Programa do XXII Governo Constitucional, "visa reforçar as condições para o exercício de novas competências, assegurando a possibilidade de todas as freguesias contarem com um membro exercendo funções em permanência pelo menos a meio tempo".