Viúva Rosa Grilo com computador e Internet na cadeia para tirar curso universitário

A cumprir 25 anos de cadeia pelo homicídio do marido – o triatleta Luís Miguel Grilo –, Rosa Grilo está prestes a começar um curso universitário. De acordo com o Correio da Manhã, a viúva candidatou-se à Universidade Aberta e foi admitida na licenciatura em Ciências Sociais. As aulas começam no próximo dia 4 de outubro. Rosa Grilo candidatou-se, fez as provas escritas entre os dias 15 e 23 do mês passado e os resultados foram ontem divulgados.







Rosa Grilo