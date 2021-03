Governo prepara plano de desconfinamento gradual e em função de indicadores de risco

O Conselho de Ministros reúne-se na quinta-feira para aprovar um plano do Governo de desconfinamento do país, o qual será gradual, diferenciado em termos de abertura de atividades e flexível em função de indicadores de risco.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Conselho de Ministros Governo Marta Temido Portugal Infarmed política saúde demografia Artigo Anterior Próximo Artigo

Este plano deverá apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, no final da reunião do Governo, após a Assembleia da Republicar votar a proposta de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência a partir de 17 de março.Hoje, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no final de uma reunião da Concertação Social, admitiu que algumas áreas abram antes da Páscoa, embora adiantando que o seu executivo ainda não sabe quais, porque "quer decidir de forma segura e informada, com base nas auscultações que tem feito".Fonte do Governo adiantou à agência Lusa que é provável a reabertura de creches e de estabelecimentos do pré-escolar no início da próxima semana,Num comunicado conjunto dos ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, o Governo adiantou esta noite que irá realizar testagem para a covid-19 "em todos os estabelecimentos de ensino e de apoio à infância", visando um regresso "mais seguro" às aulas presenciais.Em contraponto, no entanto, espera-se que o Governo adote medidas restritivas na Páscoa, principalmente para evitar um aumento da circulação das pessoas, tendo como consequência uma rápida subida dos contágios.Na direção do PS defende-se que o plano do Governo deverá também ser flexível em matéria de incidência territorial da covid-19, de forma a permitir que se tomem medidas localizadas em relação a eventuais surtos de âmbito regional ou que atinjam um conjunto específico de municípios - uma possibilidade que já foi admitida há 15 dias pelo primeiro-ministro.Em Portugal, o número diário de infetados tem vindo a baixar desde há várias semanas, depois de um pico de casos registado em janeiro. Na terça-feira, Portugal registou 22 mortes relacionadas com a covid-19, 642 novos casos de infeção com o novo coronavírus, estando 1201 cidadãos internados, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).Apesar de os números indicarem uma progressiva melhoria do país na contenção da covid-19, na segunda-feira, após a reunião do Infarmed, a ministra da Saúde, Marta Temido, alertou para a existência de "três ameaças".Marta Temido salientou que o risco de transmissão "está novamente a subir", que se verifica uma prevalência superior a 60% da variante do novo coronavírus identificada no Reino Unido e, ainda, que se regista agora um decréscimo da adesão da população às medidas de confinamento, assistindo-se a um aumento dos indicadores de mobilidade.O risco de transmissibilidade, segundo a ministra da Saúde, "atingiu o valor mínimo de 0,61 em 10 de fevereiro" e entrou numa trajetória de aumento: "É um sinal ao qual temos de estar atentos", disse.No Conselho de Ministros do passado dia 26 de fevereiro, o primeiro-ministro deixou um pedido aos especialistas para que encontrassem pontos de "consenso" no plano científico - pontos esses com critérios objetivos em relação à situação sanitária do país em cada momento e que permitam depois sustentar a decisão política de abrir atividades ou, pelo contrário, encerrá-las.Na sequência deste pedido, na segunda-feira, durante a última reunião, no Infarmed, em Lisboa, dois dos especialistas convidados, Óscar Felgueiras (matemático) e Raquel Duarte (pneumologista), propuseram um plano de desconfinamento por etapas, se situação epidémica se mantiver controlada e caso se faça sempre uma avaliação a cada duas semanas.Na mesma reunião, o grupo de trabalho de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apresentou uma matriz de análise da situação epidemiológica em que uma incidência cumulativa a 14 dias acima de 240 casos por 100 mil habitantes deve levar a medidas mais duras.Caso se esteja abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes - o nível em que o país se encontra atualmente -, permite-se a abertura gradual de um conjunto de atividades.Na proposta apresentada ao Governo, a prioridade é a reabertura das escolas, começando pelas creches e pré-escolar. Já no comércio, o único alívio proposto diz respeito às vendas ao postigo, mantendo-se nesta fase o recolher obrigatório noturno, com encerramento a partir das 21:00, e também aos fins de semana a partir das 13:00.