Escolas privadas também vão ter acesso a testes rápidos

O Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vão implementar o "processo de testagem em todos os estabelecimentos de ensino e respostas sociais de apoio à infância", lê-se num comunicado emitido pelo Governo nacional.







O processo de testagem nas escolas foi desencadeado no final de janeiro, tendo já sido realizados 64.000 testes até ao momento.

"Em resultado da articulação com as diferentes entidades envolvidas na operação de testagem, que se têm revelado parceiros inequívocos em todo este processo, os referidos Ministérios concretizam uma operação em que é possível realizar um elevado número de testes", adianta.

O Governo sublinha ainda que a Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que a utilização de testes rápidos periódicos constitui uma medida adicional às medidas de prevenção da infeção, como o distanciamento, o uso de máscara, a ventilação dos espaços ou as medidas de higiene e etiqueta respiratória, "visando uma retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.