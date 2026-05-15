Chega: Manuel Matias admite candidatura à distrital de Lisboa

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Há muito por decidir na vida interna do partido. Com as últimas convenções do Chega a serem invalidadas pelo Tribunal Constitucional (TC) por irregularidades com os órgãos do partido, o partido liderado por André Ventura está desde as Presidenciais para marcar novas eleições. Primeiro, apontou para os dias 8, 9 e 10 de maio, mas essa reunião não chegou a ser marcada oficialmente porque não chegou a realizar-se qualquer conselho nacional para a formalizar. Será agora, no próximo dia 21 de maio, no Fórum Lisboa, que o Conselho Nacional do Chega se vai reunir de forma ordinária para deliberar a calendarização da reunião magna do partido. E entre os pontos de trabalho, destaca-se outro: "a revisão e aprovação do regulamento eleitoral dos Órgãos Nacionais, Secções Regionais e Secções Distritais". Ou seja, para acautelar as eleições distritais, a acontecer em breve.



Manuel Matias Nuno André Ferreira

Em Lisboa, as peças movem-se. Como a SÁBADO já havia noticiado, quem já mostrou sinais de ambição de se candidatar foi o vereador Bruno Mascarenhas e a deputada Patrícia Almeida, vice-presidente da Distrital de Lisboa. Mas outro elemento tem também mostrado nos bastidores essa vontade: Manuel Matias, pai de Rita Matias e que trabalhou no gabinete do grupo parlamentar, tem sido desafiado para avançar pela estrutura concelhia e por um grupo de militantes base. À SÁBADO, admite estar "em reflexão" e, apesar de ainda não ter tomado uma decisão, admite a possibilidade.

“Não descarto essa possibilidade, especialmente quando há pseudo-candidatos. Estou em reflexão, mas nunca avançarei sem primeiro falar com o presidente André Ventura”, afirmou. "André Ventura só poderá ser primeiro-ministro se não ficar atrás do PCP em Lisboa. Se Lisboa não muda, não se muda o país", acrescentou. Para já, até tomar uma decisão, vai esperar primeiro pelo Conselho Nacional e a marcação das eleições distritais.

As eleições deverão ser marcadas para este verão. Em meados de abril, André Ventura atirou a convenção para depois das eleições dos órgãos locais e regionais. A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo TC. O mesmo tinha sido decidido em relação à convenção anterior, que aconteceu um ano antes, em Santarém. O TC tem vindo também a 'chumbar' as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários, de 2019.