Governo estuda redução temporária do IRS para jovens que saem da casa dos pais

O Governo está a preparar medidas para baixar o IRS aos jovens que saem de casa dos pais pela primeira vez, isto num período que deverá durar dois ou três anos, adianta o Jornal Económico, esta sexta-feira. De acordo com o jornal, as medidas ainda estão a ser finalizadas, de maneira a serem incluídas no próximo Orçamento do Estado."O foco desta medida é a automatização dos jovens comprovável com determinados critérios, por exemplo a residência fiscal ou o momento em que o jovem sai do agregado familiar", avançou ao Jornal Económico fonte próxima do Governo, acrescentando que o desenho da medida ainda não está fechado.As medidas em cima da mesa para o alívio de fiscal dos jovens passam por um acréscimo às deduções que possam ser abatidas ao rendimento bruto dos jovens que saem de casa dos pais pela primeira vez, de maneira a "pagarem menos imposto nos primeiros anos de autonomia", refere a mesma fonte.O Governo admite ainda baixar o IRS aos jovens que entrem pela primeira vez no mercado de trabalho, com o objetivo de compensar os recém-licenciados pela quebra do poder de compra que sofreram desde a crise financeira.