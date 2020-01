PS quer isenção de IRS para trabalho de estudantes

O PS está a preparar uma proposta de alteração à proposta de Orçamento do Estado para 2020 no sentido de "isentar de IRS os rendimentos auferidos por jovens estudantes que vivam com os pais, mas que tenham um contrato de trabalho e trabalhem para pagarem os seus estudos, suportando IRS sobre esses rendimentos". A informação foi avançada ao Negócios pelo deputado e vice-presidente do grupo parlamentar socialista João Paulo Correia, que adiantou que a isenção será "até uma determinada idade e um determinado valor".