Bruxelas deverá aceitar redução do IVA da luz por escalões

A Comissão Europeia deve dar "luz verde" à redução do IVA da eletricidade por escalões de consumo, depois de uma redução autorizada em abril que abre um precedente para que possam avançar taxas diferenciais sobre o consumo da luz. Desde 2011, deram entrada seis pedidos de redução de taxa no Comité do IVA, dois deles de Portugal.