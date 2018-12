Ministra da Cultura anunciou um aumento da dotação para a Fundação Museu do Douro para os 440 mil euros, em 2019, e garantiu que o objectivo é atingir os 500 mil euros, que era a comparticipação estatal antes dos cortes na altura da 'troika'.

A ministra da Cultura, afirmou este domingo, no Museu do Douro, que o Governo está a cumprir o compromisso de reverter os cortes financeiros nas fundações e desafiou ao alargamento dos parceiros privados desta instituição, com sede na Régua.



"Ao longo do mandato deste Governo foi assumido o compromisso com as diversas fundações nas quais o Estado está presente, através do Governo, de reverter progressivamente os cortes", afirmou a governante, após uma reunião com a Fundação Museu do Douro, na cidade de Peso do Régua, distrito de Vila Real.



A dotação estatal para a Fundação Museu do Douro sofreu, em 2013 e durante o Governo PSD/CDS-PP, um corte dos 500 mil euros para os 350 mil euros, à imagem do que aconteceu com outras fundações no país.



Da mesma maneira que "há o desafio ao Governo de que mantenha o aumento da comparticipação pública", Graça Fonseca lançou o desafio para, em conjunto, se trabalhar para "alargar a rede de mecenas e de parceiros privados nesta fundação".



O objectivo é, segundo a ministra, uma "diversificação das fontes" e "criar novos públicos".



O Estado deve ao Museu do Douro uma parte do orçamento relativo a 2015, no entanto, Graça Fonseca referiu que esta "questão vai ser resolvida em dezembro".



A Fundação Museu do Douro foi criada a 23 de Março de 2006, pelo Decreto-Lei nº 70/06.



Fazem parte do conselho de fundadores, para além do Estado, câmaras da Região Demarcada do Douro, outras entidades publicas e ainda privadas, como empresas do território.



O director do Museu do Douro, Fernando Seara, referiu que a "sustentabilidade do museu não advém só da dotação do Ministério da Cultura mas também da capacidade que o museu tem de mobilizar os privados e as outras instituição da região para serem mecenas e colaborarem com a instituição".



A ministra visitou ainda novo circuito de visita "O outro lado do Museu", que mostra os bastidores, como as oficinas de restauro e conversação.