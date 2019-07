O governante frisou que no terreno há dezenas de aldeias e casas isoladas e realçou o empenho dos operacionais e da coordenação dos meios.



"A expectativa é a de que o trabalho vai continuar e com empenhamento. Compreendemos bem o sentimento das pessoas e percebemo-lo", disse referindo-se a algumas críticas que vão surgindo de pessoas que se queixam de falta de meios.



O secretário de Estado voltou a reforçar a ideia de que a "prioridade absoluta" é proteger as pessoas e as habitações.



"Há registo de feridos, felizmente, não com grandes consequências, mas a preocupação é grande", concluiu.



Às 21:45 de hoje, mais de 1.400 operacionais, apoiados por mais de 420 veículos, enfrentavam oito incêndios em Portugal Continental, três dos quais em resolução.



O mais significativo dos fogos em curso é que atinge Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, desde sábado, onde se encontravam 859 operacionais, com o apoio de 264 viaturas.

O secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, afirmou hoje que a grande prioridade das forças que combatem o incêndio é a proteção das pessoas e das aldeias."A grande prioridade é a proteção das aldeias e das pessoas que lá residem", afirmou Artur Neves, que esteve presente na conferência de imprensa às 20:00, para fazer o ponto da situação dos incêndios que desde sábado à tarde atingem os distritos de Castelo Branco e Santarém.