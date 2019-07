O antigo líder laranja considerou ainda que se Mário Centeno for para o FMI essa "é uma boa notícia para o próprio; é uma notícia prestigiante para Portugal; mas não é boa notícia para o Governo" e apontou Elisa Ferreira como uma forte candidata à sucessão do atual ministro das Finanças.



"Como se viu pelas declarações do PM à Rádio Observador, esta questão não estava nem está nos planos do Governo. Surgiu de surpresa. É um dado completamente novo. Mas atenção: há uma probabilidade séria de Centeno ir mesmo para o FMI. Não é ainda uma certeza. Mas é uma probabilidade muito séria", sublinhou o comentador.



No entender de Marques Mendes, "Elisa Ferreira, em teoria, pode fazer três lugares possíveis no curto prazo: é a mais que provável sucessora de Carlos Costa no BdP em 2020; mas pode ser também ministra das Finanças se Centeno sair para o FMI; e pode ser comissária europeia se Portugal ficar com os fundos e tiver que indicar uma mulher. E o mais curioso é que tem condições para fazer bem qualquer um destes lugares".

O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes considera que "nada mudou" no que aos incêndios diz respeito. No seu espaço de comentário semanal na SIC, o social-democrata diz que Portugal, apraentemente, não aprendeu nada depois dos incêndios de junho e outubro de 2017, em que morreram mais de uma centena de pessoas.Depois de deixar uma "palavra de solidariedade às populações, sobretudo àquelas que estão a sofrer muito" com os fogos que lavram em várias zonas do país, mas com mais intensidade na zona centro, acrescentou: "Há muito boa gente que está indignada com o que se está a passar, com a forma com que tudo isto uma vez mais está a acontecer. Parece que tem semelhanças com há dois anos. Parece que afinal nada mudou".