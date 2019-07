Estes incêndios tiveram da parte dos alegados autores um "conhecimento e preocupação significativa", nomeadamente porque os pontos e o momento escolhido, "cerca das 14h40, foram de forma a potenciar prejuízos patrimoniais e até pessoais".Elementos da diretoria do Centro da PJ estão no terreno e continuam a investigação à ocorrência.Os fogos que lavram na zona Centro do país já fizeram 30 feridos, referiram o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Luís Belo Costa, e a porta-voz do INEM Paula Neto, durante o ponto de situação dos incêndios. A técnica do INEM referiu que nove pessoas foram encaminhadas para unidades hospitalares, oito feridos ligeiros e um ferido grave que foi internado em São José no decorrer de sábado.O trabalho dos operacionais no terreno foi esta tarde dificultado pela "rotação do vento e aumento de temperatura", passando a haver "ignições em sítios onde as forças de combate estavam menos preparadas".Desde sábado que várias frentes de fogo consomem floresta no distrito de Castelo Branco -- Vila de Rei e Sertão -- tendo as chamas alastrado até Mação (distrito de Santarém). Não está afastada a possibilidade de entrarem no concelho de Proença-a-Nova, que está de prevenção.

"Há registo de casas atingidas pelas chamas, mas não temos ainda um número fiável", afirmou o comandante do Agrupamento Centro Sul, Belo Costa.