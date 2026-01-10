Sábado – Pense por si

Governo de Montenegro atrasou compra de ambulâncias para o INEM

Correio da Manhã 09:29
Governo adiou a aquisição das viaturas de 2024 para 2025 e comprou menos 37 veículos do que fora previsto pelo Executivo de Costa.

O Governo de Luís Montenegro atrasou a compra das ambulâncias para o INEM e comprou menos 37 viaturas do que o Executivo de António Costa tinha previsto. O Executivo de Costa aprovou, em novembro de 2023, a aquisição de 312 veículos para o INEM, com a entrega das primeiras ambulâncias prevista para 2024, mas o Governo de Montenegro reprogramou a decisão do Executivo de Costa, adiou a compra das viaturas para 2025 e adquiriu 275 carros, segundo anunciou o primeiro-ministro na quinta-feira no parlamento. O concurso público para a compra das viaturas do INEM foi lançado apenas no início de julho de 2025, quase um ano e meio após o Governo ter tomado posse. A compra dos veículos terá sido adiada por motivos financeiros, dado o receio de que o INEM não tivesse dinheiro para comprar os carros em 2024.

Luís Montenegro

