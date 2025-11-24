Governo da Madeira entrega Orçamento de 2.329 ME para 2026 na Assembleia Legislativa

Sábado – Pense por si

Secretário das Finanças referiu que este orçamento "devolve rendimento às famílias e às empresas".

As propostas de Orçamento da Madeira para 2026, no valor de 2.329 milhões de euros, e de Plano de Investimentos, orçado em 1.002 milhões, foram entregues esta segunda-feira na Assembleia Legislativa pelo secretário das Finanças, Duarte Freitas.

Orçamento regional já foi entreguie na Assembleia Legislativa da Madeira
Orçamento regional já foi entreguie na Assembleia Legislativa da Madeira Assembleia Legislativa da Madeira

"Estamos absolutamente convencidos que esta é uma proposta que vai fomentar o crescimento, a criação de riqueza, a criação de emprego, acompanhado da garantia da coesão social", disse o governante, após uma audiência com a presidente do parlamento regional, a social-democrata Rubina Leal.

Duarte Freitas sublinhou que o Orçamento da região autónoma para 2026 "devolve rendimento às famílias e às empresas" e, por isso, "viabiliza a possibilidade de maior poupança, mais investimento e mais consumo".

A discussão dos documentos está agendada para 15, 16 e 17 de dezembro no parlamento regional.

Hoje, às 15:00, o Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, vai apresentar publicamente o Orçamento e o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2026, em conferência de imprensa, no Funchal, sendo que os valores inscritos são inferiores aos deste ano.

O Orçamento da Madeira para 2025, no valor de 2.533 milhões de euros, foi aprovado em 20 de junho, em votação final global, com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP, contra de JPP e PS e abstenção de Chega e IL.

Também a proposta de Plano de Investimentos, no montante de 1.044 milhões de euros, foi aprovada pela maioria PSD/CDS-PP, contado com a abstenção de JPP, Chega e IL e o voto contra do PS.

A Região Autónoma da Madeira tinha estado cerca de seis meses em regime de duodécimos devido à queda do executivo minoritário do PSD, em dezembro de 2024, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega.

Em 23 de março deste ano, o PSD ganhou as eleições antecipadas com 23 deputados, num total de 47 que compõem a Assembleia Legislativa, e, com base num acordo governamental e parlamentar com o eleito do CDS-PP, voltou a assegurar uma maioria absoluta no parlamento.

