Sábado – Pense por si

Portugal

Pinto Luz diz que não é o PS quem define se tem condições para liderar privatização da TAP

Lusa 13:50
As mais lidas

Ministro das Infraestruturas mostra-se disponível para ir ao Parlamento falar sobre o tema.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, mostrou-se esta segunda-feira disponível para ir "com gosto" ao parlamento e ressalvou que não cabe ao PS definir se tem ou não condições para liderar o processo da TAP.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas
Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas DR

"Estive lá [no parlamento] há 15 dias e irei quando entenderem. Vou sempre ao parlamento, e com gosto, eu gosto muito de ser escrutinado. É bom que o parlamento possa escrutinar aquilo que faço", assumiu Miguel Pinto Luz.

O ministro das Infraestruturas disse ainda que sabe que o Partido Socialista (PS) "voltou à carga" a dizer que Miguel Pinto Luz "não tem condições" para levar a cabo a privatização da TAP.

"Isso não cabe ao PS definir. Já o pediu em 2024, agora voltou a pedir. O PS tem muitos ziguezagues e no que diz respeito à TAP tem muitos telhados de vidro e, por isso, estou absolutamente à vontade e diria até ansioso por poder voltar ao parlamento a discutir o tema TAP", afirmou.

Um tema que disse conhecer "profundamente" e assumiu que está "comprometido na conclusão desta privatização e é isso que agora move" o Governo e "tudo o resto é ruído e tentativa de desviar atenções e aquilo que o país já está cansado".

"E como está cansado nós estamos a fazer diferente. Nós estamos a fazer para concretizar um Portugal melhor para todos os portugueses", acrescentou.

Miguel Pinto Luz falava aos jornalistas em Viseu à margem de uma reunião com 18 autarcas de duas Comunidades Intermunicipais (CIM) Viseu Dão Lafões e Região de Coimbra, sobre o futuro do IP3.

Isto, depois de ser questionado sobre o PS ter dito que o atual ministro das Infraestruturas e da Habitação não tem condições de liderar o processo de privatização da TAP e de exigir a sua presença no parlamento para falar sobre o tema.

O governante também foi confrontado com uma notícia do jornal Correio da Manhã que escreveu sobre um "contrato de mais de 1,6 milhões de euros (ME) assinado entre a TAP e uma empresa fantasma".

"Nada a dizer. A Justiça que possa investigar ao mais ínfimo pormenor tudo, tudo, como sempre temos dito. Nos últimos 10 anos sempre o dissemos. Estamos absolutamente empenhados, agora, é na privatização da TAP", reagiu.

Neste sentido, afirmou que "a TAP tem que ser privatizada" e por isso disse que o Governo tem "de encontrar o melhor comprador que garanta toda a intervenção e investimentos na companhia", assim como "a manutenção do 'hub', das rotas, do investimento, a manutenção da visão estratégica e da marca TAP para Portugal", acrescentou.

Uma imagem que, no seu entender, "fica afetada" com as notícias que são divulgadas "nos 'timings' que estão a acontecer".

"Mas nós estamos a trabalhar para que seja a melhor privatização possível", afirmou.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Privatização Parlamento Partido Socialista Miguel Pinto Luz
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Pinto Luz diz que não é o PS quem define se tem condições para liderar privatização da TAP