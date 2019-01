Quando confrontado com as faltas de funcionários escolares registadas pelas direções escolares, o Ministério da Educação garante à SÁBADO que "as faltas, assinaladas pelas direções escolares, são sempre alvo de análise e levado a cabo o respetivo reforço nos casos mais prementes".

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores e Escolas Públicas, diz que faltam 811 funcionários nas escolas portuguesas. Contudo, o Governo sublinha que "no decorrer desta legislatura as escolas foram já reforçadas com um total de mais de 2550 assistentes operacionais (AO), resultado da revisão da portaria de rácios (2000 AOs), bem como de reforços efetuados antes da entrada em funcionamento da mesma (250 + 300 AOs)".



Dividindo o número de funcionários contratados por agrupamento (composto por várias escolas), em quatro anos foram contratados 3 assistentes operacionais por cada um.

"Se cada agrupamento tiver um assistente operacional em falta, são 811. Mas há alguns agrupamentos que têm dez assistentes em falta, ainda mais porque há assistentes que estão 'de junta médica' em casa há anos e continua a não haver regime legal que enquadre a sua substituição", afirmou Lima ao Público. "As escolas só estão a funcionar porque os diretores e os assistentes fazem das tripas coração", reforça, acrescentando que não há um "regime legal" que enquadre a substituição de funcionários "de junta médica".