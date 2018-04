Governo aprovou fim dos cortes salariais em gabinetes políticos

"Sempre entendemos que era uma redução de natureza excecional", sublinhou Maria Manuel Leitão Marques, lembrando que o Governo já avançou igualmente com a recuperação dos rendimentos dos trabalhadores da administração pública. "Era tempo de dar um tratamento igual a quem trabalha para o Estado nestes lugares que não têm menos direitos do que o resto dos trabalhadores da administração pública", acrescentou a governante.Sobre as cativações, fonte da Presidência adiantou que há duas alterações, com a eliminação de cativações para o fundo da modernização da Justiça e a lei de programação militar.Os trabalhadores dos gabinetes dos políticos recuperam já 25% do que estava cortado com efeito a 1 de Janeiro deste ano. Até 1 de Setembro de 2018 vão recuperar os outros 25%. O corte será eliminado em 75% a partir de 1 de Maio de 2019 e só é eliminado por completo a 1 de Dezembro de 2019.

O anúncio foi feito pela ministra da presidência do Conselho de Ministros, Maria Manuel Leitão Marques, que deu ainda a garantia que o corte não vai desaparecer para os membros do Governo, apenas para os seus colaboradores.

"Ao contrário do que tem sido dito, os únicos que continuam com cortes são os membros do Governo", afirmou, no briefing após a reunião do Conselho de Ministros.



Paulo Morais, ex-candidato à Presidência da República, disse em declarações à SÁBADO, quando foi tornada pública a vontade de proceder a estes cortes, que esta é uma medida que "não tem qualquer razão de ser". "Quando o Governo estabelece como sua prioridade os políticos sobre os cidadãos demonstra uma arrogância que não é compatível com o estado democrático", acrescentou ainda o líder da Frente Cívica.



À altura, Paulo Morais defendeu que o Governo deve antes promover o fim de uma medida de austeridade que abranja um maior número de cidadãos, "nomeadamente a reversão do IVA na electricidade de 23% para 6%".



"Devem sempre deixar de ser prejudicados os cidadãos primeiro. Jamais os políticos", considera o ex-vereador. Rui Rio, o presidente do PSD, mostrou-se de acordo com o fim dos cortes salariais, mas o líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, considerou que "a despesa pública é que deve estar controlada", mostrando-se reticente quanto à proposta.

Já o CDS classificou o fim destes cortes salariais como "imoral". "Penso que é contraditório, é imoral, é irresponsável e creio que os portugueses não conseguem compreender que, de um lado o Governo corte com as cativações que faz, corte no serviço público que presta aos portugueses e, ao mesmo tempo, o que se lembra de fazer é repor os cortes do staff político", defendeu Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS-PP.

O Bloco de Esquerda (BE), quer que o governo explique porque vai pôr fim aos cortes salariais dos membros dos gabinetes dos políticos.