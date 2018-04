O Governo apresentou uma proposta de acabar com os cortes nos salários dos políticos e Paulo Morais, ex-candidato à Presidência da República, considera que esta é uma medida que "não tem qualquer razão de ser", defendendo ainda que "quando o Governo estabelece como sua prioridade os políticos sobre os cidadãos demonstra uma arrogância que não é compatível com o estado democrático".

Foi apresentada uma proposta para acabar com os cortes salariais de 5% que são aplicados a membros dos gabinetes políticos há nove anos. A medida teve início durante o Executivo de José Sócrates e prolongou-se até ao momento.

Paulo Morais, em declarações à SÁBADO, considera que esta reversão de uma medida de austeridade não tem cabimento no sentido em que "só afecta políticos – que estão claramente a ser prejudicados", mas que deixa de fora o comum da população.

No entender de Paulo Morais, o Governo deve antes promover o fim de uma medida de austeridade que abranja um maior número de cidadãos, "nomeadamente a reversão do IVA na electricidade de 23% para 6%".

"Devem sempre deixar de ser prejudicados os cidadãos primeiro. Jamais os políticos", considera o ex-vereador. Rui Rio, o presidente do PSD, mostrou-se de acordo com o fim dos cortes salariais (caso PSD e PS votem favoravelmente, a medida será aprovada), mas o líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, considera que "a despesa pública é que deve estar controlada", mostrando-se reticente quanto à proposta.

Já o CDS classificou o fim destes cortes salariais como "imoral". "Penso que é contraditório, é imoral, é irresponsável e creio que os portugueses não conseguem compreender que, de um lado o Governo corte com as cativações que faz, corte no serviço público que presta aos portugueses e, ao mesmo tempo, o que se lembra de fazer é repor os cortes do staff político", defendeu Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS-PP.

O Bloco de Esquerda (BE), quer que o governo explique porque vai pôr fim aos cortes salariais dos membros dos gabinetes dos políticos.