Na rede social Twitter, o porta-voz do governo alemão deixa ainda os contactos do serviço de negócios estrangeiros para os membros das famílias que pretendam informações.

O porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, lamentou as "notícias terríveis" da Madeira e manifestou "uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro".



"Chegam-nos notícias terríveis da #Madeira. Sentimos uma dor profunda por todos aqueles que perderam a vida na queda do autocarro, os nossos pensamentos estão com os feridos", pode ler-se na mensagem de Steffen Seibert.



Pelo menos 28 pessoas morreram e 28 ficaram feridas esta quarta-feira num acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, segundo o serviço de proteção civil regional.