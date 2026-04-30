Google lança funcionalidade que permite escolher os jornais favoritos

Trata-se de "uma nova atualização concebida para ajudar os meios de comunicação a ligarem-se melhor aos seus leitores".

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O Google lançou esta quinta-feira em Portugal a funcionalidade "Fontes Preferidas" no motor de busca que permite escolher os jornais favoritos, recebendo assim informação proveniente dos 'websites' dos media selecionados.



Google DR

"Esta funcionalidade permite que os leitores selecionem o seu órgão de comunicação para o verem com mais frequência nas 'Principais Notícias' da Pesquisa Google", lê-se numa nota a que a Lusa teve acesso.

Quando o utilizador selecionar as suas preferências irá começar a ver mais artigos dessas fontes, "desde que estas tenham publicado conteúdo novo e relevante para a sua pesquisa".

Trata-se de "uma nova atualização concebida para ajudar os meios de comunicação a ligarem-se melhor aos seus leitores", lê-se na nota.

"Os 'publishers' podem incentivar os seus seguidores e subscritores a selecionar o seu 'website' como fonte favorita no Google", avançou a mesma fonte.