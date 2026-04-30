Google lança funcionalidade que permite escolher os jornais favoritos

Trata-se de "uma nova atualização concebida para ajudar os meios de comunicação a ligarem-se melhor aos seus leitores".
O Google lançou esta quinta-feira em Portugal a funcionalidade "Fontes Preferidas" no motor de busca que permite escolher os jornais favoritos, recebendo assim informação proveniente dos 'websites' dos media selecionados.
GoogleDR
"Esta funcionalidade permite que os leitores selecionem o seu órgão de comunicação para o verem com mais frequência nas 'Principais Notícias' da Pesquisa Google", lê-se numa nota a que a Lusa teve acesso.
Quando o utilizador selecionar as suas preferências irá começar a ver mais artigos dessas fontes, "desde que estas tenham publicado conteúdo novo e relevante para a sua pesquisa".
Trata-se de "uma nova atualização concebida para ajudar os meios de comunicação a ligarem-se melhor aos seus leitores", lê-se na nota.
"Os 'publishers' podem incentivar os seus seguidores e subscritores a selecionar o seu 'website' como fonte favorita no Google", avançou a mesma fonte.