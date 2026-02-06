Google lança ferramentas para prever cheias

A Flood Hub usa dados para fazer previsões de possíveis cheias. Atualmente várias zonas de Portugal surgem como propensas a sofrer com as cheias.

A Google lançou uma plataforma digital que permite identificar os locais onde há maior risco de cheias com previsões baseadas num sistema de inteligência artificial. A plataforma Flood Hub da Google, mostra o mapa, da região ou do país, com uma previsão a cinco dias para a possibilidade de cheias ocorrer em determinada área.



Google prevê cheias em Portugal e Espanha com a Flood Hub DR

Para realizar a previsão, a plataforma recorre a dados dos anos passados e imagens de satélite atualizadas, bem como dados de previsão de pluviosidade. De acordo com a própria Google, existe uma fiabilidade de 80% de certeza para a previsão de cheias e das áreas inundadas.

O utilizador, se registado na Google, pode também ver notícias relacionadas com os locais selecionados, criar alertas e informações relevantes.

De acordo com a informação publicada no blogue oficial da Google, estas inovações foram desenvolvidas em parceria com organizações como a GiveDirectly e o International Rescue Committee (IRC).

Atualmente o Flood Hub indicava como muito prováveis ou prováveis inundações urbanas repentinas em zonas como Lisboa, Coimbra, Algarve e várias zonas do norte do País.