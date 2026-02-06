Mau tempo: Rede Expressos prolonga medidas de apoio até 15 de fevereiro

Este anúncio surge na sequência da decisão do Governo de prolongar a situação de calamidade até 15 de fevereiro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Rede Expressos decidiu prolongar as medidas excecionais de apoio que tinha aplicado devido ao mau tempo, que incluem uma redução de preços para as regiões mais afetadas, até 15 de fevereiro, foi anunciado esta sexta-feira.



Rede Expressos prolonga medidas de apoio devido ao mau tempo Nuno André Ferreira

Este anúncio surge na sequência da decisão do Governo de prolongar a situação de calamidade até 15 de fevereiro, e "perante a previsão de novas horas de extrema dificuldade associadas ao agravamento das condições meteorológicas", explicou a rede nacional de autocarros, em comunicado.

Desta forma, vai manter-se a redução extraordinária de preços até 50% nas viagens com destino às localidades mais impactadas pela tempestade Kristin, aplicando-se às deslocações com destino a Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém e Torres Novas, disponível até ao dia 15 de fevereiro, inclusive.

"Paralelamente, a Rede Expressos assegura o reembolso total dos bilhetes para todos os passageiros com viagens no território nacional durante o período em vigor das medidas excecionais, como forma de garantir maior flexibilidade e confiança num contexto ainda marcado por instabilidade", lê-se.

A empresa apontou ainda que, apesar de existirem várias estradas condicionadas ou cortadas, o que "pode obrigar à realização de percursos alternativos", continua a assegurar todos os serviços "com segurança e em constante contacto com as autoridades locais".

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Leia Também Mau tempo: Rede Expressos permite reembolso total dos bilhetes até 08 de fevereiro