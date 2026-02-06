Juíza do caso Joana Ramirez pediu escusa do processo

Processo corresponde ao processo de difamação que a advogada do "jet set" moveu contra a família Pereira Coutinho e em que reclama 200 mil euros em honorários.

A juíza Carla Maria Marques Couto, responsável por um dos casos que envolve Joana Ramirez, pediu escusa do processo, sabe a SÁBADO.



Advogada Joana Ramirez internada após comportamento irregular em julgamento no Porto DR

A advogada do "jet set" está atualmente envolvida em vários processos judiciais movidos pela família Pereira Coutinho, que a acusam de burla e falsificação de documentos por ter alegadamente vendido cinco imóveis sem o seu consentimento. No entanto, Ramirez está também envolvida num outro processo de difamação que a própria moveu contra os Coutinho onde alega que a família lhe deve 200 mil euros de honorários. Foi nesse último processo que a juíza terá pedido escusa do processo.

A última sessão de julgamento de Joana Ramirez ocorreu a 3 de janeiro e a próxima decorre no dia 10. Trata-se de um processo onde Joana Ramirez é arguida há mais de 10 anos.

Este processo resultou até no internamento compulsivo da advogada, no final de outubro do ano passado, isto depois de a arguida ter levado para uma das sessões de julgamento uma máscara de gás, alegando que iria ser gaseada. Foi internada compulsivamente na ala psiquiátrica de um hospital no Porto, no entanto, entretanto já teve alta hospitalar.