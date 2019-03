Gondomar: Incêndio que esteve perto de parque de campismo dominado

No terreno estiveram 40 operacionais, de seis corporações diferentes com o helicóptero da Proteção Civil.

Um incêndio que deflagrou, este domingo, em Gondomar, distrito do Porto, e cujas chamas estiveram perto do parque de campismo "'Camping Douro', foi considerado dominado pelos bombeiros às 15h16, disse à Lusa fonte oficial.



Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros de Gondomar, disse que "o incêndio que deflagrou hoje pelas 12h40 em Gondomar está dominado" desde as 15h16 e que apesar das chamas terem estado perto do 'Camping Douro' a estrutura nunca esteve em perigo".



