A entrevista da eurodeputada Ana Gomes ao Record vai ter consequências judiciais: o Benfica e o presidente, Luís Filipe Vieira, vão avançar com processos crimes e cíveis contra a socialista, que tem demonstrado publicamente o seu apoio a Rui Pinto, o hacker acusado de estar na origem de divulgação de emails dos "encarnados".

Segundo o Diário de Notícias, as "águias" apelidam as afirmações da eurodeputada ao jornal desportivo como "calúnias, falsas declarações e difamação".

"Sabemos que o dirigente máximo do clube [Luís Filipe Vieira] está referenciado em várias listas de grandes devedores do país por vários empréstimos não pagos. Há todo um passado de delinquência ligado a essa pessoa", é uma das frases polémicas de Ana Gomes na entrevista.

Para Ana Gomes, o hacker "tem razão para temer pela sua vida" agora que foi extraditado para Portugal e as "as autoridades portuguesas têm obrigação de garantir a segurança" dele.

A eurodeputada Ana Gomes defendeu, em entrevista ao Record, o contributo inegável do hacker Rui Pinto para a sociedade por ajudar a "recuperar milhões de euros". No entanto, refere que os "holofotes mundiais" ficaram agora de olho na Justiça portuguesa.

Questionada sobre se considera que o futebol é usado para desviar atenções do que realmente importa no País - após ter dito que havia uma preocupação em prender Rui Pinto que não era comparável à demonstrada com Ricardo Salgado -, a eurodeputada criticou: "Considero mesmo que o futebol é o ópio do povo".

"Isto não se passa apenas no nosso país, como o Football Leaks revelou. É um mal global. Isto tem de ser mudado. Nesse sentido, denunciantes como o Rui Pinto fazem um trabalho extraordinariamente importante para a defesa do interesse público, para o combate à criminalidade organizada. É a toque de caixa da Doyen, um esquisitíssimo fundo sediado em Malta, que é um paraíso fiscal e que se sabe que tem por detrás uma organização mafiosa cazaque dos irmãos Arif envolvida em todo o tipo de negócios escuros, que a Justiça portuguesa atua? A mesma Justiça que não atua para ajudar a recuperar milhões como fazem por exemplo as autoridades espanholas do Fisco? E que não atua relativamente a criminosos de alto coturno, como é o caso de Ricardo Salgado?", disse Ana Gomes.

