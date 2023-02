Gomes Cravinho terá sido favorecido na renovação da carta de condução

O ministro está a ser investigado por abuso de poder e tráfico de influências depois do MP ter recebido uma denúncia de que tinha sido favorecido pelo antigo presidente do IMT.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, terá sido favorecido na renovação da sua carta de condução pelo ex-presidente do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT), Eduardo Feio, antigo vereador e candidato pelo PS à Câmara de Aveiro, avança a TVI.







O canal refere que o Ministério Público recebeu uma denúncia de que Gomes Cravinho falhou a primeira renovação da carta a que estava obrigado (aos 50 anos), tendo apenas feito a renovação em 2021, quando já tinha 57 anos, ou seja, com sete anos de atraso. O presidente do IMT terá tentado favorecer o então ministro da Defesa, falsificando procedimentos obrigatórios à renovação do documento, dispensando Cravinho de assistir a aulas ou de se sujeitar a exames.Gabinete de Gomes Cravinho nega favorecimento, afirmando que todos os procedimentos necessários à renovação da carta de condução foram cumpridos pelo ministro.