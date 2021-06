Diretores de RH da TAP em vídeo polémico: 'Vamos contratar os melhores' em Espanha

Nas redes sociais, está a circular um vídeo em que se vê Pedro Ramos, o diretor de Recursos Humanos da TAP, a contar como está a correr a procura por um responsável da área de carga em Madrid, Espanha. Este recrutamento surge semanas antes de os despedimentos na TAP em Portugal avançarem. Até 5 de julho, está previsto que 206 trabalhadores que estavam em lay-off recebam o salário por completo, sendo convidados a negociar a saída. Caso não aceitem, haverá uma rescisão unilateral.



No vídeo, Ramos relata estar na Plaza Mayor, Madrid, com o "colega e amigo" João Falcato, que é diretor de recursos humanos da Manutenção & Engenharia. "Já fizemos seleção de pessoas esta tarde", conta o diretor de RH. "Estamos a fazer avaliações."





João Falcato descreve Espanha como "uma cultura diferente". "Estão muito mais abertos. Estão muito mais à procura de oportunidades e acham que isto já passou, o que é muito importante porque continuamos a encontrar gente de excelente qualidade, que está disponível no mercado fruto da pandemia e esperamos trazer para a TAP gente que não estaria disponível neste nomento e que vamos conseguir contratar", afirma.