Quem são os novos internados da covid-19? Há jovens nos cuidados intensivos

À medida que surgem mutações do vírus, e prossegue o plano nacional de vacinação, mudam os perfis de doentes. Há jovens internados em estado grave, a partir dos 25 anos e que até serem apanhados pela covid-19 eram saudáveis. A nova situação pandémica, com infetados distintos dos da vaga mais negra (a terceira que vitimou idosos, no início deste ano), está a preocupar os profissionais de saúde. Vários médicos ouvidos pela SÁBADO confirmam a tendência, mais acentuada nos últimos dias em hospitais da área de Lisboa e Vale do Tejo.



Muitos destes jovens adultos não sabem onde se infetaram, mas poderão ter baixado a guarda após os sucessivos confinamentos – por exemplo, abdicando da máscara entre reuniões de amigos. "Dos doentes que têm vindo para nós, alguns transitaram para os cuidados intensivos [UCI], nomeadamente uma jovem de 25 anos sem historial clínico. Foi para lá há uns dias", conta António Pais Lacerda, diretor de serviço de Medicina II de Santa Maria em Lisboa. A sua unidade foi, desde o início da pandemia, a destacada pelo maior hospital do País para assistir infetados.



Enfermaria lotada

A meio de maio, aquela enfermaria de 21 camas estava praticamente vazia. "Chegámos a ter um doente", diz o médico. Mas no início deste mês os números voltaram a crescer; atualmente está lotada. "Há quatro dias abriu a Medicina I, com mais 21 camas e já tem três doentes." Ou seja, no total há 24 internados nas enfermarias (cuja faixa etária predominante vai dos 30 aos 50 anos, com alguns casos de 20 e 60). Isto sem incluir os doentes na UCI: oito das dez camas já estão ocupadas.