GNR reforça conselhos e alertas junto de comerciantes e clientes no Natal

Lusa 10:38
Para reforçar a segurança e prevenir furtos ou burlas.

A GNR intensificou as ações de sensibilização e patrulhamento junto dos comerciantes e clientes do distrito de Vila Real nesta época de mais movimento devido às compras de Natal, para reforçar a segurança e prevenir furtos ou burlas.

GNR vai estar mais próxima dos omerciantes e clientes
GNR vai estar mais próxima dos omerciantes e clientes DR

A operação "Comércio Seguro 2025" é de âmbito nacional e a agência Lusa acompanhou os militares da GNR numa iniciativa que percorreu o centro de Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

"A ideia chave é a prevenção", afirmou o capitão Rui Novais, comandante do Destacamento Territorial de Vila Real.

A campanha arrancou a 24 de novembro e prolonga-se até 31 de dezembro.

"É feito pela Guarda um reforço do patrulhamento e das ações de sensibilização no sentido de incutir políticas de autoproteção não só para os comerciantes, como também para todos os clientes que usufruem dos espaços comerciais nesta altura", afirmou o oficial.

O objetivo é evitar crimes como o furto, roubo, burlas e, também, burlas informáticas, nesta quadra em que, tradicionalmente se regista um maior movimento nos espaços comerciais e aumentam as compras 'online'.

Pelo centro de Vila Pouca de Aguiar, o chefe Jorge Sousa e os guardas principais Artur Nunes e David Vilela foram abordando quem encontraram pelas ruas e entrando nos mais variados estabelecimentos comerciais repetindo vários conselhos.

No contacto com os comerciantes, Jorge Sousa advertiu a que tenham pouco dinheiro em caixa e que confirmem se portas e janelas estão bem fechadas na hora de encerramento dos espaços.

"São conselhos práticos e básicos, mas que fazem toda a diferença", salientou.

Aos abordados foram entregues pequenos cadernos com contactos da GNR da área e conselhos como, por exemplo em caso de assalto, os comerciantes devem manter a calma e registar as características do assaltantes -- roupas, traços físicos e direção da fuga.

Informações que podem ajudar a Guarda a identificar autores dos delitos.

Aos clientes foi pedido que guardem os seus bens em segurança, em zonas movimentadas, verificando-os com regularidade, bem como uma especial atenção às compras 'online', nomeadamente em casos de anúncios de bens ou serviços a preços irrealisticamente baixos.

"Esta iniciativa é sempre boa, porque ao verem as autoridades na rua é sempre dissuasor contra possíveis assaltos e dá a ideia de que as coisas estão seguras. É pena é que não seja mais vezes, mas esta zona aqui também não é muito problemática", afirmou Rui Ribeiro, 62 anos, que tem a Loja dos Rapazes, onde vende roupa e calçado e jogos da Santa Casa.

Muitos destes conselhos deixados são já preocupações diárias deste comerciante que salientou que é importante reforçar esses alertas.

"É sempre bom termos a certeza que estamos seguros, no nosso local de trabalhos vemos muita coisa, atendemos muita gente e é sempre bom termos um contacto, um número de telemóvel e sentirmos a segurança de saber que, se precisarmos de ajuda, está aqui ao lado", sublinhou Débora Castelo, 24 anos, técnica da farmácia "Figueiredo".

A proximidade proporcionada pela vila mais pequena é, segundo descreveu, "um conforto".

"Nós aqui não temos muitas queixas, mas já aconteceram algumas coisas, alguns roubos, e é sempre bom as pessoas estarem informadas", salientou Mateus Igreja, da loja de roupa Storm, que destacou que os conselhos da GNR são bons para aplicar no dia-a-dia e principalmente nesta altura, em que há mais afluência e confusão.

O comerciante de 45 anos disse que, assim, se sente "em segurança", que estas iniciativa são boas "nestes dias que correm" e que é preciso "um certo cuidado".

O capitão Rui Novais concluiu que, através destas ações, a GNR tem incutido "a adoção de comportamentos que evitem colocar comerciantes e clientes em risco" e "paralelamente potencia o sentimento de segurança".

A campanha junta militares dos postos territoriais e das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário.

