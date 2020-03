GNR recuperou o material furtado de uma residência em Oliveira do Hospital , no distrito de Coimbra , e constituiu arguido o presumível autor do crime, foi hoje anunciado pelo Comando Territorial de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR refere que a ação foi desenvolvida na quarta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, no âmbito de um processo relacionado com o furto numa residência ocorrido em março de 2019, na sequência de um arrendamento.

"O suspeito é um homem de 55 anos que terá furtado todo o recheio da residência onde viveu durante um tempo, em regime de arrendamento", lê-se na nota do Comando Territorial de Coimbra.

Nas buscas domiciliárias, os militares conseguiram recuperar uma máquina de lavar roupa, um frigorífico, duas poltronas, um relógio de parede, um micro-ondas, quatro candeeiros, dois espelhos, uma mesa, duas estantes, um tapete, um colchão, um edredão, uma cómoda, um recuperador de calor, 17 cortinados, utensílios de cozinha e ferramentas.

Durante a operação, os operacionais da GNR apreenderam ainda 38 doses de canábis e identificaram um homem e uma mulher, de 62 e 56 anos, proprietários da viatura utilizada no furto do material.

De acordo com a GNR, o suspeito do crime foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Arganil.