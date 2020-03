É 12 de março e em Portugal, foram detetados 78 casos de infetados com o coronavírus Covid-19. Entre eles, encontra-se um homem em estado crítico. Porém, há dois meses, a Direção-Geral de Saúde (DGS) desvalorizou o Covid-19. A 15 de janeiro, no Infarmed, Graça Freitas foi questionada acerca do vírus que na China, tinha infetado 59 pessoas. "Não temos que estar alarmados", afirmou, em declarações à TVI24.

"A gravidade deles [diferentes coronavírus] depende muito e este concreto que foi identificado na China, já se sabe o genoma deste vírus, está circunscrito à cidade chinesa onde ocorreu, há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra, mas isso é apenas uma fraquíssima possibilidade por isso a propagação e eventual propagação não é uma hipótese neste momento a ser equacionada", afirmou Freitas.

Porém, no dia 14 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha alertado para a possibilidade de contágio entre humanos. Maria Van Kerkhove indicou que a OMS se estava a preparar para um surto mais abrangente: "Ainda estamos no início, não temos uma imagem clínica clara." "Da informação que temos é possível que haja transmissão limitada entre humanos, potencialmente entre famílias, mas é muito claro agora que não temos transmissão sustentada entre humanos", explicou a responsável pela unidade de doenças emergentes em Genebra, Suíça.





O novo coronavírus é igual à gripe? Não. Mata 26 vezes mais A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, comparou o aparecimento do novo subtipo de coronavírus, o Covid-19, ao surto de uma gripe comum, referindo que a Direção-Geral de Saúde estaria a trabalhar com um cenário idêntico ao que existiu em 2009, quando surgiu a gripe A - também conhecida de 11-21% da população de todo o mundo tenha sido infetada.

Questionada no dia seguinte acerca da hipótese de contágio em massa, Graça Freitas considerou que era "um bocadinho excessivo". Só a 3 de fevereiro, seria confirmado o primeiro caso de propagação entre humanos na Europa, na Alemanha.

"Obviamente há sempre esse potencial [de contágio entre humanos] na natureza. Uma pandemia da gripe é quando o vírus sofre uma mutação tão grande que se torna mais contagioso e afeta todo o mundo. Quando foi a SARS, se não tivessem sido tomadas medidas drásticas, naquela altura teria havido. Neste caso parece-me um bocadinho excessivo porque não há evidência de transmissão fácil entre pessoas", frisou a diretora-geral de Saúde.

Quanto à extensão da doença em Portugal, Graça Freitas também minimizou as probabilidades. "Não há grande probabilidade de chegar um vírus destes a Portugal, mesmo na China o surto foi contido, era necessário que uma pessoa estivesse nessa cidade, nesses mercados, e que tivesse vindo para Portugal. Alertamos os serviços de saúde, as autoridades, temos linha de apoio a médicos e profissionais de saúde. Se um médico vir um doente que veio daquela cidade telefona e a linha diz-lhe o que tem que fazer. A linha SNS24 também está avisada."

"Tudo indica que o surto esta controlado, não há motivo para alarme ou alerta", terminou Graça Freitas.

Passaram dois meses e a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quarta-feira a pandemia de Covid-19, tendo em conta os "níveis alarmantes de propagação e inação": "Podemos esperar que o número de casos, mortes e países afetados aumente", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde dezembro, foram infetadas cerca de 117 mil pessoas em mais de uma centena de países, mas a maioria (cerca de 63 mil) conseguiu recuperar da doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A ministra e as "consequências bastante positivas" do Covid-19 para Portugal

A 5 de fevereiro, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, afirmou que o coronavírus podia ter "consequências bastante positivas" para as exportações portuguesas do setor agroalimentar para os mercados asiáticos.

"Acho que até pode ter consequências bastante positivas. Ainda assim, não tenho dados que me permitam fazer uma avaliação. Atendendo a que é um mercado emergente, em crescimento explosivo, temos de preparar-nos para corresponder à nossa ambição que é reforçar as nossas vendas e equilibrarmos a nossa balança comercial", sublinhou Maria do Céu Albuquerque.

Três dias depois, lamentou que as suas declarações tivessem sido mal interpretadas, garantindo que não se quis aproveitar de um "flagelo mundial".