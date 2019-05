Os militares do NIAVE detiveram o homem, através do cumprimento de um mandado de detenção, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.



De acordo com a GNR, o detido já possui antecedentes criminais pela prática dos crimes de violência doméstica e de ofensa à integridade física.



O homem foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



As autoridades policiais conduziram o homem ao Estabelecimento Prisional de Caxias, acrescentou a mesma nota do comando territorial de Lisboa da GNR.

