GNR deteve 151 condutores quinta-feira de madrugada nos acessos a Lisboa, Porto e Algarve

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Guarda Nacional Republicana deteve esta quinta-feira de madrugada 151 condutores, a maioria por excesso de álcool, nos principais eixos de acesso às áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Algarve.



GNR reforçou o policiamento nas operações de Natal e Ano Novo Luís Guerreiro

Em comunicado, aquela força de segurança indica que realizou hoje de madrugada, durante quatro horas, uma ação especial de fiscalização rodoviária orientada para a condução sob o efeito do álcool nos principais eixos de acesso às áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Algarve.

Durante esta operação, os militares da GNR fiscalizaram 8.962 condutores, que foram submetidos ao teste de pesquisa de álcool no sangue, tendo detetado 465 excessos de álcool, dos quais 135 apresentavam uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l, o que é considerado crime.

A corporação destaca a detenção de um condutor que, após ter tentado fugir à fiscalização, inverteu o sentido de marcha e iniciou uma fuga em contramão na Autoestrada 2, que liga Lisboa ao Algarve. Depois de ter sido de "imediato intercetado" pelos militares da Guarda, o condutor apresentava uma TAS superior a 1,2 g/l.

Da operação resultou a detenção de 151 condutores, dos quais 135 por condução com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 16 por falta de habilitação legal para conduzir.

A GNR refere ainda que registou, nas quatros horas da operação realizada na noite da passagem do ano, uma contraordenação por posse e consumo de óxido nitroso durante a condução, em flagrante delito, com apreensão de quatro botijas de 3,3 litros, duas contraordenações por consumo de droga e uma participação criminal por tráfico de droga com apreensão de 26 doses de haxixe (resina).

Esta fiscalização inseriu-se no âmbito da Operação Natal e Ano Novo que a GNR realiza até domingo.