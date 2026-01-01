Criança de 9 anos morta a tiro no bairro da Bela Vista em Setúbal na véspera de Ano Novo

Menino e primo de 14 anos estavam a brincar com caçadeira que encravou. Adulto que os ajudou desferiu o tiro fatal.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Uma criança de nove anos morreu e outra, de 14, ficou gravemente ferida depois de serem atingidas por tiros de caçadeira, ao final da tarde desta quarta-feira, véspera de Ano Novo, no bairro da Bela Vista em Setúbal.



Psp xx

De acordo com fontes policiais, o alerta foi dado pelas 17h00, quando duas famílias entraram no hospital de São Bernardo com as duas crianças nos braços. Ambas foram admitidas nas urgências e classificadas como estando em estado crítico e com prognóstico reservado. Pouco depois chegava a informação de que o menino de 9 anos não tinha resistido.

A informação inicial transmitida à PSP dava conta de que se tinha tratado de um ataque a tiro devido a desavenças entre famílias rivais, mas a investigação rapidamente esclareceu de que se tinha tratado de um disparo acidental. Segundo o CM apurou, as duas crianças, que serão primos entre si, estavam a experimentar uma caçadeira na rua, em frente à casa onde uma delas vivia, quando a arma encravou. Um adulto, familiar de ambas, tentou ajudá-las a desencravar a caçadeira, mas sem os cuidados necessários, e nessa altura deu-se o disparo fatal.

O homem já foi identificado pela Polícia Judiciária, mas não foi detido por em causa estar apenas um crime de homicídio negligente.