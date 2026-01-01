Sábado – Pense por si

Marinha Portuguesa fez 511 ações de salvamento e resgatou 589 pessoas em 2025

Lusa 17:20
Segundo anunciou esta quinta-feira a instituição na sua página na internet.

A Marinha Portuguesa fez 511 ações de busca e salvamento em 2025, nas quais foram salvas 589 pessoas, anunciou esta quinta-feira a instituição na sua página na internet.

Marinha divulgou números dos salvamentos que fez no ano passado
Marinha divulgou números dos salvamentos que fez no ano passado DR

Segundo a Marinha Portuguesa, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa coordenou 318 ações de busca e salvamento, em que foram salvas 433 pessoas, enquanto o centro de Ponta Delgada coordenou 135 ações, tendo sido salvas 78 pessoas.

Acrescenta que o centro do Funchal coordenou 58 ações de busca em que foram salvas 78 pessoas.

"Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos pre´mios e mantêm o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano", salienta a Marinha.

Acrescenta que para o sucesso deste sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações, como a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea, o INEM, a Proteção Civil ou os bombeiros.

Refere ainda que conta muitas vezes com o apoio de navios mercantes e embarcações de pesca, "que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua atividade profissional para prestarem o auxílio necessário".

