PSP detém 12 condutores por execesso de álcool em quatro horas na madrugada em Lisboa

A PSP deteve quinta-feira de madrugada 17 pessoas, 12 das quais por excesso de álcool ao volante, em duas operações realizadas em Lisboa e que duraram quatro horas.



PSP esteve na estrada na noite de Ano Novo LUSA

Dados enviados à Lusa pela aquela polícia indicam que, entre as 05:00 e as 09:00 de hoje, foram detidas em Lisboa 12 pessoas por estarem a conduzir em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por desobediência.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, foram ainda multados 37 condutores, também por condução com influência do álcool, e apreendidos quatro veículos.

Estes dados resultaram das duas operações que a PSP realizou hoje de madrugada, noite de passagem de ano, na Avenida 24 de Julho e Praça José Queirós.

