Sábado – Pense por si

Portugal

PSP detém 12 condutores por execesso de álcool em quatro horas na madrugada em Lisboa

Lusa 14:35
As mais lidas

Foram ainda apreendidos quatro veículos.

A PSP deteve quinta-feira de madrugada 17 pessoas, 12 das quais por excesso de álcool ao volante, em duas operações realizadas em Lisboa e que duraram quatro horas.

PSP esteve na estrada na noite de Ano Novo
PSP esteve na estrada na noite de Ano Novo LUSA

Dados enviados à Lusa pela aquela polícia indicam que, entre as 05:00 e as 09:00 de hoje, foram detidas em Lisboa 12 pessoas por estarem a conduzir em estado de embriaguez, quatro por falta de habilitação legal para conduzir e uma por desobediência.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, foram ainda multados 37 condutores, também por condução com influência do álcool, e apreendidos quatro veículos.

Estes dados resultaram das duas operações que a PSP realizou hoje de madrugada, noite de passagem de ano, na Avenida 24 de Julho e Praça José Queirós.

Onze mortos e 255 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR
Leia Também

Onze mortos e 255 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Polícia Multa Polícia de Segurança Pública Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PSP detém 12 condutores por execesso de álcool em quatro horas na madrugada em Lisboa