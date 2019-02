Os militares apreenderam três armas brancas (duas facas e uma soqueira), 25 doses de haxixe, um telemóvel e um veículo.

A GNR deteve um homem de 20 anos, no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, por tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, foi hoje anunciado.



Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que a detenção foi feita através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Sertã.



"A detenção ocorreu na sequência de um inquérito por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de seis meses, no qual foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outro em veículo", lê-se na nota.



Durante as buscas, os militares apreenderam três armas brancas (duas facas e uma soqueira), 25 doses de haxixe, um telemóvel e um veículo.



O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.