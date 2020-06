Detidos mais três suspeitos da morte em Bragança de Giovani Rodrigues

Foram detidos mais três suspeitos da morte de Luís Giovani Rodrigues, o jovem que foi assassinado em Bragança durante a madrugada de 31 de dezembro de 2019.Recorde-se que a Polícia Judiciária já havia procedido à detenção de outros cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, no passado dia 16 de janeiro.

"A Polícia Judiciária procedeu à detenção de mais três homens suspeitos de estarem envolvidos nos acontecimentos que determinaram a morte daquele", lê-se no comunicado avançado pela PJ, esta segunda-feira. A mesma fonte avança que os detidos têm entre 24 e 32 anos.



Vão ser presentes às autoridades competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.



Recorde-se que Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança, onde estivera com amigos.