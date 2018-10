Autoestrada do Norte A1, está cortada no sentido norte-sul entre Condeixa-a-Nova e Pombal, ao quilómetro 163, devido à queda de uma árvore.

Um balanço feito do comando da Protecção Civil informou que foram registadas, até cerca das 22h15, 247 ocorrências, sendo que, destas, 120 são relativas a quedas de árvores.

"Os distritos mais afectados são Setúbal, Lisboa e Leiria, mas esperamos agora que a partir deste momento passe a afetar Coimbra e Aveiro", afirmou o comandante de serviço da Proteção Civil.



A interrupção das ligações fluviais para Tróia (Grândola), foi a ocorrência "mais relevante" no distrito de Setúbal provocada pela passagem do Furação Leslie, disse o comandante distrital das Operações de Socorro.



"O que de mais relevante aconteceu até agora [cerca das 23:00] foi a suspensão, esta noite, de todas as carreiras fluviais no rio Sado, entre Setúbal e Tróia, que só vão reabrir amanhã de manhã [domingo]", afirmou à agência Lusa o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, Eliseu Oliveira.



Segundo o responsável, a interrupção desse serviço, efetuado através de 'ferry' ou catamarã, foi decidido pela capitania do Porto de Setúbal, atendendo ao alerta vermelho que vigora hoje no distrito devido ao furacão.

Na A17, que liga Leiria a Aveiro, há várias árvores caídas ao longo desta via, o que está a "condicionar" a circulação, segundo a GNR.Cerca de 30 voos foram cancelados sábado à noite, nos aeroportos de Lisboa e do Funchal, segundo informação disponível no portal da ANA - Aeroportos de Portugal, a maioria devido à passagem da tempestade tropical Leslie.Sem mencionar números, o porta-voz da ANA, Rui Oliveira, disse à Lusa que o mau tempo esteve na origem de "praticamente todos os voos cancelados".De acordo com o portal da ANA, foram canceladas durante a noite de sábado no aeroporto de Lisboa 19 chegadas e oito partidas de voos.No aeroporto do Funchal foram canceladas duas aterragens.