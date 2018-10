"Ainda não podemos dizer que o pior já passou", afirmou o comandante Luís Belo Costa na mais recente actualização feita na sede da entidade, em Carnaxide.

A tempestade Leslie já provocou mais de 700 ocorrências reportadas à Autoridade Nacional de Protecção Civil, a maioria delas relacionadas com quedas de árvores.



Segundo a Protecção Civil, o maior número de ocorrências foi registado a norte do distrito de Lisboa, que explicará um maior desvio do furacão Leslie a norte do que era esperado. Ainda assim, os distritos mais afectados pela tempestade foram Leiria e Coimbra.