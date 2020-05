Funchal e Câmara de Lobos entregam material informático a alunos

As câmaras municipais do Funchal e de Câmara de Lobos, na Madeira, informaram hoje que vão distribuir material informático aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, num total de 702 'tablets', 100 portáteis e 68 'routers'.

O município do Funchal, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), refere, em comunicado de imprensa, que vai entregar 500 'tablets' a partir de segunda-feira, 25 de maio, bem como ligações de banda larga à internet aos alunos funchalenses cujas famílias não dispõem destes recursos.

O material será facultado no âmbito do programa "Funchal Educa +" e visa alunos que foram sinalizados pelas escolas.

A autarquia, presidida por Miguel Gouveia, esclarece que a entrega do equipamento informático será feita diretamente aos encarregados de educação ao longo da próxima semana.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, concelho vizinho do Funchal, a oeste, iniciou já hoje a entrega de 100 portáteis, 202 'tablets' e 68 routers para acesso à internet.

O material destina-se igualmente a alunos do ensino básico com dificuldades económicas e está a ser entregue aos representantes dos estabelecimentos de ensino.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos é presidida pelo social-democrata Pedro Coelho.