oi um sacrifício que simboliza aquilo que depois aconteceu por todo o país durante o estado de emergência". "Foi essa contenção que nos permite agora que a restauração tenha voltado a reabrir esta semana e que os 11.º e 12.º anos tenham voltado a ter aulas presenciais. Temos que ir com todas as cautelas: estar com máscara, lavar frequentemente as mãose manter o distanciamento físico", relembrou.

O primeiro-ministro, António Costa , alertou, esta sexta-feira, que Portugal pode perder o que já alcançou e também o relançar da economia caso o País sofra um retrocesso na luta contra a pandemia de covid-19 . "Se não foi a doença a dar cabo de nós, não pode ser a cura a dar cabo de nós", reforçou, em declarações em Ovar, onde visitou uma fábrica.Antonio Costa defendeu ainda que o que a cidade fez durante a primeira cerca sanitária para combater a pandemia "f"A segurança é um bem fundamental, do qual não podemos prescindir", disse o Chefe de Governo, assumindo também saber que existe quem "tenha medo". "Se não dermos esse passo em frente, vamos manter a pandemia, como está vai começar a contaminiar tudo o resto: as empresas, os empregos. E além do covid-19, passamos a ter uma crise económica e social", atirou o também secretário-geral do PS.