Sobre o assalto a Tancos, Silva Ribeiro refere que aquele assalto pôs a nu um dos principais problemas na vida nacional portuguesa: "a falta de recursos humanos". "No Exército, faltam 4100 praças, na Marinha 535 e na Força Aérea cerca de 950", contabiliza o CEMGFA, referindo ainda que a ausência "são essencialmente praças pela falta de atratividade da carreira, o que impede de assegurar todas as missões e serviços com o nível de eficácia que gostaríamos".



O almirante criticou ainda as condições para reter jovens nas carreiras militares, sendo essencial rever os vencimentos: "A discrepância entre o de uma praça do quadro permanente e um agente da PSP ou guarda da GNR é, na mesma categoria, quase de 400 euros. Por isso, este ano o Exército já perdeu 800 praças, porque quando abre concurso na PSP e na GNR as praças concorrem".



Questionado sobre a ideia de que ajudar no combate aos incêndios pode contribuir para um sentimento de menorização por parte dos militares, Silva Ribeiro refere que é um absurdo esse pensamento. "O apoio à proteção civil é uma missão que foi atribuída pelo Governo e está instituída por lei, as FA cumprem-na com tanta vontade e empenho como qualquer outra. Quem faz esse tipo de comentário está preocupado com o facto de as FA perderem capacidades militares e de só virem a receber meios relacionados com a proteção civil. Mas isso não vai acontecer porque a grande vantagem das Forças Armadas é a sua natureza militar de cumprir missões, a possibilidade de utilizar meios militares em tarefas civis. Em Pedrógão, em 2017, [as FA] foram ativadas ao meio-dia e às oito da noite já estavam a servir alimentação aos bombeiros, depois estiveram nas comunicações, no rescaldo, na vigilância das matas, no que era necessário. São os bombeiros que sabem combater os incêndios, não os militares. Estes podem, fruto das suas capacidades, criar condições para quem tem de acorrer a emergências civis", refere o almirante ao jornal e à rádio.

