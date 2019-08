As Forças Armadas perderam 3505 efetivos em quatro anos, segundo a síntese estatística do emprego público relativa ao segundo trimestre de 2019. Entre janeiro e junho deste ano, havia 25 673 militares nos quadros das Forças Armadas, quando em 2015 o número era superior: 29 178, mais 12%.A debandada de militares tem-se acentuado no último ano: entre junho de 2018 e o mesmo mês deste ano, as Forças Armadas registaram uma diminuição de quase mil efetivos nos quadros.