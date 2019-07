Os parceiros do Governo apoiam a construção, apesar de exigirem valências diferentes.

O grupo parlamentar socialista apresentou mais de 100 projetos no âmbito do grupo de trabalho sobre o Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030. Entre estes projetos consta a ideia de construir uma nova ponte em Lisboa no eixo Chelas-Barreiro.Saiba mais em Jornal de Negócios