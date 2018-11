A Força Especial de Protecção Civil, criada no âmbito da nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), terá como missão a prevenção e resposta a situações de emergência.

A Força Especial de Protecção Civil é criada no âmbito da nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), aprovada em Conselho de Ministros a 25 de Outubro e que se encontra actualmente em consulta junta da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).



A proposta, a que a agência Lusa teve acesso, adianta que a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), nova designação da ANPC, vai passar a integrar uma Força Especial de Protecção Civil (FEPC), assegurada por trabalhadores da carreira especial de sapador bombeiro e da carreira especial de oficial sapador bombeiro, que depende operacionalmente do comando nacional de emergência e protecção civil.



Segundo o Governo, a FEPC "é uma força de prevenção e resposta a situações de emergência e de recuperação da normalidade da vida das comunidades afectadas por acidentes graves ou catástrofes, no âmbito do sistema de protecção civil e do sistema integrado de operações de protecção e socorro e do sistema de gestão integrada de fogos rurais".



A Força Especial de Protecção Civil sucede à Força Especial de Bombeiros, conhecida por "canarinhos" e que foi criada em 2007 e está inserida no dispositivo operacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil.



