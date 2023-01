Neve encerra estradas no maciço central da serra da Estrela

As estradas do maciço central da serra da Estrela estão encerradas ao trânsito desde as 22h45 de domingo devido à queda de neve, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.







Alexandre Salgueiro

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve que caiu no domingo levou ao corte dos troços rodoviários números 11, 12 e 13, que fazem a ligação Piornos -- Torre e Torre -- Lagoa Comprida.A mesma fonte referiu à Lusa que não há previsão para a reabertura dos troços do maciço central da serra da Estrela que estão encerrados à circulação automóvel.Doze distritos de Portugal Continental estão hoje sob aviso laranja devido ao vento e agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, até quarta-feira, sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à agitação marítima. Os distritos de Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja devido ao vento.Além destes 12 distritos, outros três, Bragança, Viseu e Vila Real, vão estar sob aviso meteorológico amarelo entre hoje e as 6h de quarta-feira.O aviso amarelo do IPMA significa que a situação é de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto no laranja o risco é moderado e elevado, devendo a população seguir as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).