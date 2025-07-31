Sábado – Pense por si

Portugal

Fogo em Ponte de Lima consumiu mais de 800 hectares de mato e floresta

Lusa 31 de julho de 2025 às 10:16
As mais lidas

Vereador da Proteção Civil adiantou que o fogo consumiu mato e floresta, sendo que uma parte da zona que ardeu era uma área florestal bastante produtiva".

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Ponte de Lima e que foi dominado na madrugada de hoje consumiu mais de 800 hectares de mato e floresta, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil.

CMTV

Em declarações à agência Lusa, Carlos Lago adiantou que o fogo consumiu mato e floresta, sendo que uma parte da zona que ardeu era uma área florestal bastante produtiva".

"Era uma floresta rica de Ponte de Lima", observou.

A frente de fogo que ameaçava a freguesia de Vitorino de Piães foi dominada às 05:00 e entrou em fase de rescaldo.

Em declarações à Lusa, pelas 09:30, o comandante responsável pelo teatro de operações, Carlos Lima, disse que os trabalhos de consolidação vão prolongar-se "durante muitas horas".

"Vamos ver como é que ele [incêndio] se vai comportar durante o dia. Faremos uma avaliação ao final da tarde. Não vamos baixar a guarda", afirmou, adiantando que durante a noite o fogo não causou feridos, nem consumiu habitações, "por lavrar em zona de mato e floresta".

Carlos Lima, que é também comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, acrescentou que o dispositivo vai manter-se no terreno, como se o fogo estivesse ativo". 

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 09:32, o fogo mobilizava 159 operacionais, apoiados por 52 viaturas.

Além da frente de fogo em Vitorino de Piães hoje dominada, uma outra nas freguesias Rebordões (Santa Maria), Correlhã, Facha e Seara já havia sido dominada. 

O incêndio começou na segunda-feira, às 22:47, na freguesia de Rebordões (Santa Maria).

Montenegro apela à serenidade e ao 'espírito de unidade nacional' para resolver 'drama' dos incêndios
Leia Também

Montenegro apela à serenidade e ao "espírito de unidade nacional" para resolver "drama" dos incêndios

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndio florestal Florestas Ponte de Lima Santa Maria
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Fogo em Ponte de Lima consumiu mais de 800 hectares de mato e floresta