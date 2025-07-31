PJ detém suspeito de quatro crimes de incêndio florestal

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
As autoridades dizem ter detido o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos em Terras de Bouro e Vieira do Minho.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que deteve, com a colaboração da GNR, o alegado autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho, em Terras de Bouro e Vieira do Minho.
"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da GNR, deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho em Terras de Bouro e Vieira do Minho", afirma na nota.
As diligências realizadas permitiram "a consolidação da prova e levaram à detenção do suspeito, um homem de 32 anos, que será, amanhã, presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação", informa ainda a PJ.
Segundo a nota, entre as 22:00 e as 00:45, de 3, 4, e 5 de julho, as freguesias de Valdosende e Caniçada, "foram atingidas por várias ignições que resultaram em incêndios florestais, causando alerta entre a população local", e que consumiram extensa área florestal.
E as diligências efetuadas pelas forças de segurança "permitiram apurar, na ocasião, a presença de uma viatura, conduzida pelo suspeito, a circular a grande velocidade, que sem justificação, invertia o sentido de marcha, e em cujos locais de passagem foram imediatamente detetados diversos focos de incêndio, alguns deles evoluindo para a mancha florestal", adianta na nota.
Perante "a informação recolhida e identificação do suspeito, foi possível recolher prova indiciaria consistente que atesta a presumível autoria dos factos por parte deste".
Os vários locais onde os incêndios foram ateados situam-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais extensas, gerando risco acentuado para toda a floresta, onde pontuam aglomerados habitacionais, refere também a nota.
"Saliente-se que a zona em questão, rural, de orografia com declive acentuado, é amplamente conhecida pela sua biodiversidade, localizada contiguamente ao Parque Nacional Peneda-Gerês", conclui o comunicado.
PJ detém suspeito de quatro crimes de incêndio florestal
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".