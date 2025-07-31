Sábado – Pense por si

PJ detém suspeito de quatro crimes de incêndio florestal

Lusa 31 de julho de 2025 às 09:08
As autoridades dizem ter detido o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos em Terras de Bouro e Vieira do Minho.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que deteve, com a colaboração da GNR, o alegado autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho, em Terras de Bouro e Vieira do Minho.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da GNR, deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos entre 4 e 5 de julho em Terras de Bouro e Vieira do Minho", afirma na nota.

As diligências realizadas permitiram "a consolidação da prova e levaram à detenção do suspeito, um homem de 32 anos, que será, amanhã, presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação", informa ainda a PJ.

Segundo a nota, entre as 22:00 e as 00:45, de 3, 4, e 5 de julho, as freguesias de Valdosende e Caniçada, "foram atingidas por várias ignições que resultaram em incêndios florestais, causando alerta entre a população local", e que consumiram extensa área florestal.

E as diligências efetuadas pelas forças de segurança "permitiram apurar, na ocasião, a presença de uma viatura, conduzida pelo suspeito, a circular a grande velocidade, que sem justificação, invertia o sentido de marcha, e em cujos locais de passagem foram imediatamente detetados diversos focos de incêndio, alguns deles evoluindo para a mancha florestal", adianta na nota.

Perante "a informação recolhida e identificação do suspeito, foi possível recolher prova indiciaria consistente que atesta a presumível autoria dos factos por parte deste".

Os vários locais onde os incêndios foram ateados situam-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais extensas, gerando risco acentuado para toda a floresta, onde pontuam aglomerados habitacionais, refere também a nota.

"Saliente-se que a zona em questão, rural, de orografia com declive acentuado, é amplamente conhecida pela sua biodiversidade, localizada contiguamente ao Parque Nacional Peneda-Gerês", conclui o comunicado.

Tópicos Crime Incêndio florestal Guarda Nacional Republicana Vieira do Minho Terras de Bouro
Investigação
